Champions League è sempre Real Madrid-Manchester City

Nella Champions League, il match tra Real Madrid e Manchester City si conferma come un appuntamento fisso di ogni edizione. Questa sfida si ripete nel calendario della competizione più importante d’Europa, diventando un classico che i tifosi aspettano con ansia. La partita si disputa regolarmente, rappresentando un momento atteso di ogni stagione calcistica internazionale.

Anche la Champions League ormai ha una classica, una partita che non può mancare nel palinsesto di ogni edizione della coppa più prestigiosa del vecchio continente. Anche quest’anno, il sorteggio di Nyon ha deciso di accoppiare il Real Madrid e il Manchester City: le due big del calcio europeo si sfideranno agli ottavi di finale. Questa è la quinta sfida in Champions League in cinque anni, entrambe le squadre hanno sempre dato spettacolo. Il primo incontro della serie consecutiva avviene nella stagione 2021-2022, in semifinale di Champions League si affrontano i Blancos e gli inglesi. All’andata, la partita termina 4-3 per il City all’Etihad Stadium: De Bruyne apre le danze, ma la scena è presa da Benzema che con una tripletta che aiuta la squadra di Ancelotti a tenere aperto il discorso qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

