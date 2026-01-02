Zohran Kwame Mamdani, consigliere del municipio di New York, ha recentemente fatto notizia per aver giurato sul Corano nella metropolitana della città. A soli 34 anni, Mamdani è diventato il primo sindaco di New York a compiere questo gesto. Meno di un anno fa, era ancora un politico emergente, ma ora la sua azione segna un momento significativo nel panorama politico locale.

Meno di un anno fa il 34enne Zohran Kwame Mamdani era un semisconosciuto consigliere del municipio di New York. Mercoledì, pochi minuti prima della mezzanotte, accompagnato dalla moglie Rama Duwaji e dalla procuratrice generale dello Stato Letitia James, è sceso da un treno della metropolitana newyorkese presso la stazione di City Hall e davanti a famigliari, amici e giornalisti, per la prima volta nella storia della città ha giurato fedeltà alla Costituzione degli Stati Uniti e alle leggi dello Stato ponendo la mano sinistra non sulla Bibbia, ma sul Corano. La cerimonia, iniziata esattamente allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l'inizio del nuovo anno, è durata una decina di minuti, durante i quali il primo sindaco musulmano della Grande Mela ha firmato i documenti che attestano l'inizio del suo mandato e pagato, come da tradizione, 9 dollari in contanti al cassiere del municipio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamdani giura sul Corano nella metro È il primo sindaco di New York a farlo

Leggi anche: New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro

Leggi anche: Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lo sfregio di Mamdani: giura sul Corano; Mamdani giura come sindaco di New York: per la prima volta viene usato il Corano; Inizia ufficialmente l’era Mamdani. L’icona della sinistra giura sul Corano; Giuramento sul Corano: Zohran Mamdani diventa il primo sindaco musulmano di New York Metropolis.

Mamdani giura sul Corano: 'Dimostrerò che la sinistra sa governare' - asiatica di New York, fa la storia anche giurando sul Corano nella più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. ansa.it