Mamdani nuovo sindaco di New York | giura sul Corano

Il nuovo sindaco di New York, Mamdani, ha prestato giuramento sul Corano, segnando un momento storico per la città. Con questa cerimonia, si apre un nuovo capitolo di rappresentanza e diversità, riflettendo la pluralità culturale di New York. Mamdani diventa il primo sindaco della città a giurare sul testo sacro islamico, sottolineando l'importanza della presenza religiosa e della multiculturalità nella vita pubblica.

Il musulmano Mamdani ha giurato sul Corano, diventando il primo sindaco della storia della città a farlo. Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella ex fermata della metro.

Mamdani sindaco di New York, per la prima volta giura sul Corano - Per la cerimonia avvenuta all'Old City Hall ha utilizzato due testi, uno di suo nonno e l'altro di uno scrittore e storico afroamericano ... adnkronos.com

Usa: Mamdani giura nella stazione della metropolitana, è il nuovo sindaco di New York - Zohran Mamdani ha prestato giuramento nei primi minuti del 2026 per assumere l'incarico di sindaco di New York per un mandato di quattro anni. repubblica.it

MOMENTO STORICO: Zohran Mamdani presta giuramento come sindaco di New York City a mezzanotte | DW...

Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella vecchia stazione della metropolitana City Hall x.com

New York, Mamdani sindaco allo scoccare del nuovo anno: domani due cerimonie di insediamento - facebook.com facebook

