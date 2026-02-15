Ciclone di San Valentino si allontana ma il maltempo non molla l’Italia allerta gialla in 11 regioni oggi

Il ciclone di San Valentino si sta spostando, ma il maltempo continua a colpire l’Italia, provocando vento forte e pioggia intensa in diverse zone. Oggi, 15 febbraio, molte regioni sono sotto allerta gialla, e le previsioni indicano ancora temporali in alcune aree del Nord e del Centro. La situazione resta complicata, con le strade allagate e gli alberi caduti che rallentano il traffico.

(Adnkronos) – Nonostante il ciclone di San Valentino inizi ad allontanarsi dall’Italia, anche oggi 15 febbraio ci aspetta una domenica di maltempo con temporali, pioggia e vento. L’allerta gialla riguarda ben 11 regioni. E, sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile d’intesa ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

