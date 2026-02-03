Le previsioni meteo in Italia si fanno sempre più grigie. Dopo giorni di clima più mite, il maltempo sta tornando, con freddo intenso e pioggia su diverse regioni. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, spingendo le persone a prepararsi a condizioni più dure.

Dopo alcuni segnali di clima più mite, le condizioni meteorologiche sull’Italia tornano a peggiorare. Il colonnello Mario Giuliacci ha indicato l’arrivo di una fase caratterizzata da una successione di perturbazioni di origine atlantic a, con effetti estesi su più aree del Paese nei prossimi giorni. Secondo l’esperto, l’attenzione resta alta soprattutto per la frequenza delle precipitazioni e per un possibile successivo calo termico più marcato. Giuliacci avverte: nuova ondata di maltempo sul Paese. Nel commentare l’evoluzione prevista, Giuliacci ha spiegato: «L’evento più interessante di questo inverno è la piovosità ed anche nei prossimi giorni 10 giorni avremo piogge quasi tutti i giorni, seppur non simultaneamente», precisando che entro il 10 febbraio potrebbero interessare la Penisola quattro distinti passaggi perturbati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo Italia, Giuliacci avverte: nuova allerta su queste regioni. Freddo polare!

Domani l’Italia si prepara a un’altra giornata difficile con un’allerta maltempo che coinvolge molte regioni, specialmente al Sud e nelle isole.

Forte maltempo sulla Lombardia: sottopasso allagato a Lomazzo (Como)

