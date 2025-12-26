Maltempo Emilia Romagna fiumi in piena famiglie isolate e strade chiuse | oggi è allerta arancione
Il Natale di maltempo ha portato i fiumi dell'Emilia Romagna oltre la soglia di attenzione. Senio, Santerno e Lamone hanno registrato livelli oltre soglia 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maltempo, in Emilia Romagna famiglie isolate: ancora soglia rossa per i fiumi
Leggi anche: Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione
Maltempo Emilia-Romagna, Senio sopra la soglia rossa. Disposte evacuazioni nel Ravennate; Natale di maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, fiumi sotto osservazione; Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi; Maltempo in Emilia-Romagna: i fiumi Senio, Lamone, Montone fanno paura, aprono i centri per gli evacuati.
Maltempo Emilia Romagna, fiumi in piena, famiglie isolate e strade chiuse: oggi è allerta arancione - Inoltre, per la giornata di Santo Stefano è stata diramata una allerta gialla per rischio temporali ... fanpage.it
Emergenza Maltempo in Emilia-Romagna: Allerta Fiumi e Procedure di Evacuazione - Romagna: evacuazioni in corso per garantire la sicurezza dei residenti. notizie.it
Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane ... tg24.sky.it
Forte maltempo in Emilia Romagna: torna l’incubo alluvione. Fiumi in piena - facebook.com facebook
In Emilia-Romagna allerta rossa per maltempo. Piogge incessanti nel cuore della regione, nella pianura bolognese e nelle limitrofe aree di ferrarese e ravennate. Preoccupano i livelli dei corsi d’acqua, in aumento dal pomeriggio con diversi Comuni hanno x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.