Maltempo in Calabria crolla l'atrio di una scuola nel Vibonese Strade come fiumi a San Nicola da Crissa

Nel Vibonese, Calabria, il maltempo ha causato il crollo dell'atrio di una scuola a Capistrano e ha trasformato le strade di San Nicola da Crissa in fiumi. Si registrano danni significativi a causa delle intense precipitazioni che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze al momento.

Il maltempo di queste ore ha provocato danni ingenti nel Vibonese, in Calabria, tra i quali il crollo di un atrio in una scuola di Capistrano. Strade come fiumi a San Nicola da Crissa, con piccole frane e smottamenti nell'area. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ondata di maltempo in Calabria: esondano fiumi Busento e Campagnano, famiglie isolate nel CosentinoPiogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore. Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il videoGianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano allo Ionio (Cosenza), ha avvisatoi residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe che «in... Altri aggiornamenti su San Nicola da Discussioni sull' argomento Allarme maltempo nel Vibonese: frane e tralicci abbattuti a San Nicola da Crissa, chiusa la statale 110 · ilvibonese.it; Maltempo nel Vibonese, frana investe la ex statale 110 a San Nicola da Crissa; Maltempo in Calabria, crolla parte del cimitero di San Mauro Marchesato: bare precipitate in un burrone; Maltempo in Calabria: a Melito Porto Salvo crolla un centinaio di metri di lungomare. Allarme maltempo nel Vibonese: frane e tralicci abbattuti a San Nicola da Crissa, chiusa la statale 110Nuovi cedimenti mettono in crisi la viabilità nel territorio provinciale. I pali della corrente trascinati dal movimento della terra ... ilvibonese.it Interventi troppo costosi, lo stadio San Nicola di Bari è fuori dagli «Europei 2032» x.com Telesveva. . +++BARI PER LA SALVEZZA: TAPPA FONDAMENTALE DOMANI AL "SAN NICOLA" CONTRO LA REGGIANA – SERIE C: FOGGIA CON SORPRESE NELL'UNDICI ANTI-BENEVENTO - SERIE D: SOLD-OUT AL "PUTTILLI" PER BARLETTA-MA - facebook.com facebook