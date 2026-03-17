Maltempo in Calabria frane e strade allagate Nel Vibonese crolla atrio in una scuola

La Calabria è colpita da intense piogge che hanno provocato frane e strade allagate in diverse zone. A Capistrano, nel Vibonese, si è verificato il crollo dell'atrio di una scuola, mentre a Taormina, vicino a Porta Messina, è crollato un edificio disabitato a causa delle forti piogge. Nessuna vittima è stata segnalata finora.

(Adnkronos) – La Calabria stretta nella morsa del maltempo, tra frane e strade allagate. Tragedia sfiorata a Capistrano, nel Vibonese, dove è crollato l'atrio di una scuola, a Taormina a causa delle forti piogge è crollato invece un palazzo disabitato nei pressi di Porta Messina. Particolarmente colpito è il territorio della costa ionica cosentina, in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Maltempo in Calabria, crolla l’atrio di una scuola nel Vibonese. Strade come fiumi a San Nicola da CrissaIl maltempo di queste ore ha provocato danni ingenti nel Vibonese, in Calabria, tra i quali il crollo di un atrio in una scuola di Capistrano. Maltempo sul Titano, strade allagate e franeL’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna negli ultimi giorni non ha risparmiato nemmeno San Marino. Tutti gli aggiornamenti su Nel Vibonese Temi più discussi: Maltempo, oggi allerta arancione su tutta la Calabria; Allarme maltempo nel Vibonese: frane e tralicci abbattuti a San Nicola da Crissa, chiusa la statale 110 · ilvibonese.it; Maltempo, cedono tratti di strada nel Vibonese: case isolate per qualche ora; Maltempo nel Vibonese, frana investe la ex statale 110 a San Nicola da Crissa. Maltempo in Calabria, nel Vibonese frane e strade interrotte(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 MAR - Il maltempo non risparmia il Vibonese dove i Vigili del fuoco sono stati impegnati, da ieri sera, in oltre 20 interventi con le principali criticità nei Comuni di Gero ... msn.com Maltempo in Calabria, crolla l’atrio di una scuola nel Vibonese. Strade come fiumi a San Nicola da CrissaIl maltempo di queste ore ha provocato danni ingenti nel Vibonese, in Calabria, tra i quali il crollo di un atrio in una scuola di Capistrano ... fanpage.it Maltempo Calabria, è emergenza anche nel Vibonese: frane e salvataggi | FOTO - facebook.com facebook Atrio cede per la forte pioggia, chiusa scuola nel vibonese. La decisione del sindaco, scuolabus per portare a casa gli alunni #ANSA x.com