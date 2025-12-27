Maltempo sul Titano, strade allagate e frane.

L’ondata di maltempo che ha colpito l’ Emilia-Romagna negli ultimi giorni non ha risparmiato nemmeno San Marino. Frane e pericoli di allagamenti su buona parte del territorio. In campo sono scesi gli uomini della Protezione Civile sammarinese per un’emergenza idraulica e idrogeologica nella zona del Castello di Domagnano. Fin dalle prime ore del giorno della vigilia di Natale, a seguito di una allerta arancione per maltempo, una squadra è stata impegnata a posare sacchetti di sabbia di fronte alle abitazioni a rischio, per canalizzare le acque che ruscellavano dai pendii e tracimavano dal sistema fognario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

