Maltempo sul Titano strade allagate e frane
L'ondata di maltempo che ha colpito l' Emilia-Romagna negli ultimi giorni non ha risparmiato nemmeno San Marino. Frane e pericoli di allagamenti su buona parte del territorio. In campo sono scesi gli uomini della Protezione Civile sammarinese per un'emergenza idraulica e idrogeologica nella zona del Castello di Domagnano. Fin dalle prime ore del giorno della vigilia di Natale, a seguito di una allerta arancione per maltempo, una squadra è stata impegnata a posare sacchetti di sabbia di fronte alle abitazioni a rischio, per canalizzare le acque che ruscellavano dai pendii e tracimavano dal sistema fognario.
