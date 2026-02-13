Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video. Un’ondata di maltempo ha colpito questa mattina la costa tirrenica calabrese, provocando l’esondazione di due fiumi nel territorio di Cetraro e Fuscaldo. La pioggia intensa ha causato il tracollo di un tratto di strada statale, lasciando isolate alcune abitazioni e rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. Un video girato dai residenti mostra l’acqua che invade le case e i campi circostanti, mentre i vigili del fuoco cercano di mettere in sicurezza le zone più a rischio

Un’ondata di maltempo ha colpito la costa tirrenica calabrese, provocando questa mattina l’esondazione di due fiumi nel cosentino e creando disagi in diverse zone. Il fiume Busento, in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, ha invaso le aree circostanti, danneggiando alcune autovetture parcheggiate e isolando alcune famiglie che i soccorritori stanno cercando di raggiungere. Contemporaneamente, il fiume Campagnano è esondato in alcuni tratti tra Cosenza e Rende, riversando acqua e fango sulle strade e rendendo necessaria la chiusura di diversi tratti al traffico. February 13, 2026 100 interventi in 48 ore.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su calabria sott

Ultime notizie su calabria sott

Argomenti discussi: La regione Calabria sott’acqua ma anche… senz’acqua: impianti automatici in tilt.

Maltempo a Caserta, esondano fogne: arterie e campi sott'acquaL'onda di piena è arrivata anche questa volta. Temporali di forte intensità si sono registrati nelle prime ore della giornata, e poco prima di mezzogiorno i campi coltivati di Maddaloni e Acerra sono ... ilmattino.it

Sicilia, Sardegna e Calabria ionica sotto l'attacco di venti a piu di 100 km orari nelle prossime ore. Speriamo bene - facebook.com facebook