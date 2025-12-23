Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 24 dicembre | le regioni a rischio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intensa perturbazione sta interessando l'Italia e farà sentire i suoi effetti anche durante la Vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre maltempo con pioggia, vento forte e neve. Allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in dieci regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

