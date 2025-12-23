Un'intensa perturbazione sta interessando l'Italia e farà sentire i suoi effetti anche durante la Vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre maltempo con pioggia, vento forte e neve. Allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in dieci regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 dicembre: le regioni a rischio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 16 dicembre: le regioni a rischio; Maltempo, allerta meteo dalle 18; Meteo in Sicilia, maltempo in arrivo e venti di burrasca: emanata allerta gialla dalla Protezione civile; Maltempo, allerta arancione per pioggia e neve in Emilia-Romagna: scuole chiuse, blackout e allagamenti.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 24 dicembre: le regioni a rischio - Un'intensa perturbazione sta interessando l'Italia e farà sentire i suoi effetti anche durante la Vigilia di Natale ... fanpage.it