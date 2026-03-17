Maltempo allerta | Basilicata in codice arancione come zone di Calabria e Sicilia Puglia in giallo Protezione civile previsioni meteo

Oggi diverse regioni del Sud Italia sono in allerta meteo, con la Basilicata in codice arancione, mentre Calabria e Sicilia condividono lo stesso livello di allerta. La Puglia, invece, si trova in codice giallo. La Protezione civile ha diffuso un schema con le previsioni meteo e le zone interessate dall’allerta. La situazione riguarda le condizioni meteorologiche previste per la giornata.

Oggi varie regioni d’Italia, soprattutto del sud -immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) sono in allerta. Fra queste la Basilicata e parti di Calabria e Sicilia in codice arancione. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta fino alle 20. Si fariferimento a “precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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