Maltempo allerta | codice arancione per zone di Calabria e Sicilia giallo per parte della Puglia Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha diramato un'allerta meteo per alcune regioni italiane. Per la Calabria e la Sicilia è stato emesso un codice arancione, mentre per alcune zone della Puglia è stato dichiarato un codice giallo. Le previsioni indicano temporali in diverse aree del paese, con condizioni di maltempo che richiedono attenzione. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.

Alcune regioni d’Italia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) in allerta per temporali. Fra queste, parti di Calabria e Sicilia in codice arancione. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo, allerta: codice arancione per zone di Calabria e Sicilia, giallo per parte della Puglia Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Maltempo: zone della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è... Puglia, maltempo: domani allerta temporali, codice giallo per la parte centromeridionale della regione Protezione civile, previsioni meteonotizia in aggiornamento (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ) L'articolo Puglia, maltempo: domani allerta... Altri aggiornamenti su Puglia Protezione Temi più discussi: Maltempo, allerta: codice arancione per zone di Calabria e Sicilia, giallo per parte della Puglia; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento. Maltempo, allerta arancione nella Sicilia orientale: scuole chiuse in molti Comuni etnei, aperte a Biancavilla, Adrano e Santa Maria di LicodiaLa Protezione Civile dirama un’allerta arancione per la Sicilia orientale per la giornata di domani. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate. Molti sindaci del Catanese chiudono le ... corrieretneo.it Maltempo, allerta arancione in tutta la Calabria. Scuole chiuse in diversi comuniOndata di maltempo si abbatte nuovamente al Sud: allerta arancione in Calabria e scuole chiuse in diversi comuni. Ecco dove ... quotidianodelsud.it Domenica di pioggia in Puglia in diverse zone. Allerta meteo gialla della Protezione civile: ecco le zone più colpite - facebook.com facebook