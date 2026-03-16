Maltempo allerta | codice arancione per zone di Calabria e Sicilia giallo per parte della Puglia Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha diramato un'allerta meteo per alcune regioni italiane. Per la Calabria e la Sicilia è stato emesso un codice arancione, mentre per alcune zone della Puglia è stato dichiarato un codice giallo. Le previsioni indicano temporali in diverse aree del paese, con condizioni di maltempo che richiedono attenzione. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.

Alcune regioni d’Italia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) in allerta per temporali. Fra queste, parti di Calabria e Sicilia in codice arancione. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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