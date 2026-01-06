Emergenza maltempo a Roma | 175 interventi dei vigili del fuoco Allagamenti e strade chiuse
Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Roma ha fronteggiato un’intensa emergenza maltempo, con 175 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e strade chiuse. La situazione, seppur complessa, ha richiesto un rapido intervento da parte delle autorità per limitare i disagi e garantire la sicurezza dei cittadini. La città resta monitorata per valutare eventuali sviluppi e mettere in atto le misure di sicurezza necessarie.
È stata una notte, quella tra il 5 e il 6 gennaio, che ha dato un minimo di respiro alla città di Roma. Da domenica la Capitale è colpita dal maltempo che ha avuto conseguenze pesanti sulla città. I livelli dei fiumi si sono alzati, molte strade si sono allagate e sono crollati alberi, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Emergenza maltempo nella Capitale: 175 interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti e strade chiuse.
Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo - Ore di paura nel IX municipio di Roma per la violenta ondata di maltempo che, tra la serata di domenica e la notte appena trascorsa, ha provocato allagamenti diffusi e numerosi interventi di soccorso. romatoday.it
