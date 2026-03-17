Malore fatale addio a Maurizio Monti

La comunità di Villa Minozzo piange la scomparsa di Maurizio Monti, che si è spento improvvisamente a 63 anni a causa di un malore fatale. La notizia è stata comunicata dalla moglie Carla, dalla figlia Irene con Thomas, dai fratelli, dai nipoti Elia e Diego, e da altri parenti e amici. La morte di Monti ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

La comunità di Villa Minozzo è in lutto per l’improvvisa e del tutto inattesa morte del concittadino Maurizio Monti di 63 anni, a dare il doloroso annuncio la moglie Carla, la figlia Irene con Thomas, i fratelli, i cognati e le cognate, i nipoti Elia e Diego, la suocera Imelde, parenti ed amici. Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio per il caro Maurizio, molto partecipato, presso la Casa Protetta di Villa Minozzo dove è stata allestita la camera ardente. La tragedia è accaduta domenica sera intorno alle 20.30, in vicolo del Forno a Villa Minozzo quando, un uomo di 63 anni è stato trovato riverso a terra privo di sensi, accanto a un muretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale, addio a Maurizio Monti Articoli correlati Malore fatale sui Monti del Partenio: muore 68enneAlle prime luci del giorno, un uomo di 68 anni, residente a Cervinara, lascia la propria abitazione diretto verso i boschi del Monte Partenio. Addio a Mario Dentone, malore fatale per stradaLutto nel Tigullio per la scomparsa, domenica 11 gennaio 2026 a Moneglia, di Mario Dentone, 78 anni, saggista e autore di decine di pubblicazioni.