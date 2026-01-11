Addio a Mario Dentone malore fatale per strada

Il Tigullio piange la scomparsa di Mario Dentone, saggista e autore con numerose pubblicazioni, morto domenica 11 gennaio 2026 a Moneglia. Dentone, 78 anni, è stato colto da un malore mentre si trovava per strada. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale, che ricorda con rispetto il contributo culturale e intellettuale lasciato dall'autore.

Lutto nel Tigullio per la scomparsa, domenica 11 gennaio 2026 a Moneglia, di Mario Dentone, 78 anni, saggista e autore di decine di pubblicazioni. "Uomo di rara cultura, profonda umanità e straordinaria sensibilità", lo definisce Rita Repetto, sorella di Roberta, tristemente nota per la vicenda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Malore fatale a 54 anni, addio a Massimo Gori Leggi anche: Malore fatale mentre è alla guida, addio a Giuliano Valduga Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Moneglia, addio allo scrittore e saggista Mario Dentone - Da anni collaborava con Il Secolo XIX con una sua rubrica attraverso la quale pubblicava sull’edizione del Levante, ... ilsecoloxix.it

Addio a Mario Dentone, malore fatale per strada - abbiamo perso un uomo di grande spessore culturale, che amava la sua Moneglia alla quale ha dedicato anima e cuore. genovatoday.it

Moneglia, addio allo scrittore Mario Dentone - È morto improvvisamente Mario Dentone, 78 anni, saggista e scrittore tra le voci più rappresentative del Levante ligure. lavocedigenova.it

ADDIO A MARIO BLASONE, STORICO COACH DELLE NAZIONALI GIOVANILI ITALIANE A 85 anni si è spento #MarioBlasone , coach udinese che ha legato la sua carriera alle squadre giovanili Italbasket con cui ha conquistato sette medaglie com - facebook.com facebook

Mario Beretta: "L'addio al #Milan fu doloroso, era la mia squadra da bambino. Fu una scelta di Paolo #Maldini" #MilanPress x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.