Malattie cardiovascolari la piattaforma che misura la tenuta dei sistemi sanitari

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di decesso in Europa e rappresentano una sfida costante per i sistemi sanitari. Per monitorarne la gestione, è stata creata una piattaforma che valuta la capacità di mantenere i servizi anche in situazioni di emergenza o crisi improvvise. Questa iniziativa mira a garantire continuità assistenziale in un contesto di crescente complessità.

Malattie cardiovascolari, in arrivo la piattaforma online che consente di verificare la resilienza dei percorsi di cura. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Europa e richiedono continuità assistenziale anche quando i sistemi sanitari sono messi sotto pressione da crisi improvvise. Per rispondere a questa esigenza nasce Resil-Card, una piattaforma online gratuita a disposizione di sistemi sanitari e ospedali. “Le informazioni ottenute possono essere utilizzate per orientare la pianificazione strategica delle organizzazioni sanitarie, aiutando a definire le priorità di intervento per rafforzare la continuità delle cure, migliorare la sicurezza dei pazienti e sostenere la sostenibilità nel lungo periodo dei servizi cardiovascolari”, aggiunge Marchese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malattie cardiovascolari, la piattaforma che misura la tenuta dei sistemi sanitari Articoli correlati Malattie cardiovascolari: studio rivela, conta più la qualità del cibo che carboidrati o grassi.Dieta low carb o low fat? La scienza sposta l'attenzione sulla qualità del cibo Uno studio di lunga durata, condotto su quasi 200. Leggi anche: Quando finiscono gli anestetici, finisce la medicina. La vulnerabilità silenziosa dei sistemi sanitari globali Maratona del Sonno 2026 - Parte 2 Approfondimenti e contenuti su Malattie cardiovascolari Temi più discussi: Olio extravergine prezioso alleato contro le malattie cardiovascolari; Decodificare il codice dello zucchero nascosto delle malattie; Graphic Medicine, la salute a fumetti; La app col bambino virtuale che aiuta i pediatri a combattere l’obesità infantile. In arrivo piattaforma europea per garantire cure cardiovascolari in caso di crisiUna piattaforma europea gratuita per i sistemi sanitari e gli ospedali per garantire che le cure cardiovascolari salvavita rimangano accessibili anche nei momenti di crisi. (ANSA) ... ansa.it Malattie cardiovascolari, la prevenzione primaria resta fondamentaleIl cuore resta l'osservato speciale in tema di salute pubblica perché, come ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a ... wired.it Pugliaconvegni. . Videoreportage "The IJPC Conference. Obesità, diabete e malattie cardiovascolari: una sola malattia o molte comorbilità". Bari, 6 e 7 marzo 2026. Presidente del congresso: prof.ssa Patrizia Suppressa. - facebook.com facebook