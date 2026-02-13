Quando finiscono gli anestetici finisce la medicina La vulnerabilità silenziosa dei sistemi sanitari globali

Il rischio di esaurimento degli anestetici ha messo in luce la fragilità dei sistemi sanitari mondiali. Quando le scorte finiscono, anche le operazioni più semplici si bloccano, lasciando medici e pazienti in difficoltà. Questi farmaci, che sembrano invisibili, sono in realtà fondamentali: senza di essi, molte procedure mediche non possono essere svolte. Recentemente, alcuni ospedali hanno dovuto rinviare interventi programmati perché le scorte di anestetici erano ormai esaurite, evidenziando una dipendenza critica da questa risorsa.

Gli anestetici non sono semplici farmaci ospedalieri. Sono infrastrutture chimiche di potere. Non curano nel senso classico del termine, non eliminano una malattia né prevengono un'infezione, ma r endono possibile quasi tutta la medicina moderna. Senza anestesia non esistono la chirurgia contemporanea, la medicina d'emergenza, la terapia intensiva, il triage militare, la gestione dei feriti di guerra. Eppure, proprio perché lavorano nell'ombra, raramente entrano nel dibattito strategico sulla sicurezza sanitaria. È qui che nasce una vulnerabilità sistemica: ospedali ipertecnologici possono diventare fragili per la mancanza di poche molecole fondamentali.