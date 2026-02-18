Malattie cardiovascolari | studio rivela conta più la qualità del cibo che carboidrati o grassi

Un nuovo studio ha scoperto che la qualità del cibo influisce di più sulle malattie cardiovascolari rispetto alla quantità di carboidrati o grassi, perché molti partecipanti con diete equilibrate hanno ridotto significativamente il rischio di problemi al cuore. La ricerca ha coinvolto quasi 200 persone che hanno seguito diversi tipi di alimentazione per diversi anni, analizzando i loro abitudini e i risultati sulla salute.

Dieta low carb o low fat? La scienza sposta l'attenzione sulla qualità del cibo. Uno studio di lunga durata, condotto su quasi 200.000 americani per oltre tre decenni, suggerisce che la chiave per prevenire le malattie cardiovascolari non risiede tanto nella quantità di carboidrati o grassi consumati, quanto nella qualità complessiva della dieta. La ricerca, pubblicata sulla rivista *JACC*, apre un nuovo capitolo nella nutrizione, spostando il dalla semplice restrizione di macronutrienti all'importanza di un'alimentazione ricca di cibi integrali e nutrienti. Un'indagine monumentale sulla salute del cuore.