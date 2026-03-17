Mainz-Sigma Olomuc ritorno ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Alle 20:45 si gioca Mainz-Sigma Olomuc, partita valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. Dopo il pareggio a reti inviolate nell’andata, il Mainz punta sulla solidità del suo rendimento in casa, mentre lo Sigma Olomuc arriva in buona forma e cerca di ottenere il passaggio del turno. La gara sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, i tedeschi faranno affidamento sul loro rendimento casalingo assai solido, mentre I cechi arrivano in buona forma e desiderosi di fare l’impresa. Msinz-Sigma Olomuc si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso la Mewa Arena. MAINZ-SIGMA OLOMUC: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi si presentano con fiducia dopo la vittoria esterna per 0-2 contro il Werder Brema nell’ultimo turno di campionato. Un risultato che ha Interrotto una serie di quattro pareggi consecutivi ed esteso la loro imbattibilita’ a cinque gare in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mainz-Sigma Olomuc, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Sigma Olomuc-Mainz, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Rakow-Fiorentina, ritorno ottavi di Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025/2026. Approfondimenti e contenuti su Mainz Sigma Olomuc ritorno ottavi... Temi più discussi: Sigma Olomouc 0-0 Mainz: Advantage Mainz in Conference League tie; Sigma Olomouc - Mainz : 0 - 0 (Conference League): cronaca, tabellino e statistiche; Strasburgo, Rayo e Shakhtar, che colpi. Super Parrott, l'Az vince. Il Palace non passa; I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Pronostico FSV Mainz 05 vs Sigma Olomouc – 19 Marzo 2026Il confronto del UEFA Europa Conference League tra FSV Mainz 05 e Sigma Olomouc, in programma il 19 Marzo 2026 alle 18:45 presso la suggestiva Mewa Arena, ... news-sports.it Pronostico Sigma Olomouc-Mainz: i sorrisi in EuropaSigma Olomouc-Mainz è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Il Sigma Olomouc firma l'IMPRESA in Svizzera: 2–1 sul campo del Losanna e qualificazione agli ottavi di Europa Conference League. I cechi hanno difeso il vantaggio della prima frazione e sono stati salvati dal VAR nel recupero: Sow aveva pareggiato di - facebook.com facebook