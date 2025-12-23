' Washington Gospel Singers' alla Basilica della Madonna del Carmine

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre 2025 alle ore 21.00, la Basilica della Madonna del Carmine ospiterà il concerto dei Washington Gospel Singers. La formazione, composta da vocalisti e musicisti di talento, proporrà un programma dedicato alla musica gospel. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un’espressione autentica di musica spirituale e corale, in un contesto di grande valore storico e religioso.

WASHINGTON GOSPEL SINGERS. Sabato 27 Dicembre 2025 ore 21.00. Basilica della Madonna del Carmine. Nate Brown tenore e direzione, Brianne Lewis soprano, Raquel Benita Johnson soprano, Iris McCarthy alto, Anna Brown alto, Jayden Brown chitarra, Donald Lee Simms tastiera. Direttamente da Washington. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

