' Washington Gospel Singers' alla Basilica della Madonna del Carmine

Il 27 dicembre 2025 alle ore 21.00, la Basilica della Madonna del Carmine ospiterà il concerto dei Washington Gospel Singers. La formazione, composta da vocalisti e musicisti di talento, proporrà un programma dedicato alla musica gospel. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un’espressione autentica di musica spirituale e corale, in un contesto di grande valore storico e religioso.

WASHINGTON GOSPEL SINGERS. Sabato 27 Dicembre 2025 ore 21.00. Basilica della Madonna del Carmine. Nate Brown tenore e direzione, Brianne Lewis soprano, Raquel Benita Johnson soprano, Iris McCarthy alto, Anna Brown alto, Jayden Brown chitarra, Donald Lee Simms tastiera. Direttamente da Washington. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Washington Gospel Singers alle Logge del Papa Leggi anche: Washington gospel singers Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Washington Gospel Singers in concerto a Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania; Il sindaco Andrea Di Sorte: “Italo Leali per me è un eroe, anzi, un supereroe…”. 'Washington Gospel Singers' alla Basilica della Madonna del Carmine - Nate Brown tenore e direzione, Brianne Lewis soprano, Raquel Benita Johnson soprano, Iris McCarthy ... cataniatoday.it

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2025 SLANG MUSIC IN COLLABORAZIONE CON TEATRO AGORA' PRESENTANO TONY WASHINGTON GOSPEL SINGERS - Lunedì 29 dicembre 2025 Slang Music in collaborazione con Teatro Agora' presentano Tony Washington Gospel Singers from Charleston S. lombardiapress.it

“Tony Washington Gospel Singers from Charleston S.C., USA” lunedì Teatro Agorà di Ospitaletto - Un concerto che restituisce al meglio il clima vibrante della religiosità nera, con momenti trascinanti quando Mildred Daniels e Tony Washington già magnetico leader sul palco, scende fra il pubblico ... quibrescia.it

| Il concerto di ieri firmato Fondazione BDM Lo spettacolo di ieri del coro Washington Gospel Singers al Teatro del Carmine, organizzato dalla Fondazione Bernardo De Muro, ha coronato il cartellone dei concerti d - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.