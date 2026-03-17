Macron Francia non pronta a operazioni nello Stretto di Hormuz
Il presidente francese ha dichiarato che, nell’attuale momento, la Francia non è preparata a intraprendere operazioni nello stretto di Hormuz. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a questioni di sicurezza legate alla regione. Macron ha precisato che, al momento, non ci sono piani concreti per azioni militari o di altro tipo nella zona.
“Nell’attuale contesto”, la Francia non è pronta ad operazioni di apertura dello stretto di Hormuz: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Parigi potrà partecipare a missioni di ”scorta” delle navi nello stretto di Hormuz quando la situazione sarà “più calma”, ha aggiunto. ANSA Germania, esclusa la partecipazione militare nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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