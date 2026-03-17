Macron Francia non pronta a operazioni nello Stretto di Hormuz

Il presidente francese ha dichiarato che, nell’attuale momento, la Francia non è preparata a intraprendere operazioni nello stretto di Hormuz. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a questioni di sicurezza legate alla regione. Macron ha precisato che, al momento, non ci sono piani concreti per azioni militari o di altro tipo nella zona.