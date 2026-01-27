Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto | il racconto choc di una sfollata dopo la frana di Niscemi

La frana a Niscemi ha causato danni significativi alle infrastrutture, mettendo in evidenza le criticità del territorio siciliano. Questo evento rappresenta un momento di grande preoccupazione per la comunità locale, che si trova ad affrontare le conseguenze di un episodio naturale che ha compromesso la sicurezza e la quotidianità dei cittadini.

Il dramma che sta colpendo la comunità di Niscemi in queste ore rappresenta una delle pagine più buie della storia recente del territorio siciliano. Il comune in provincia di Caltanissetta si trova a fare i conti con un movimento franoso di proporzioni catastrofiche che ha già costretto oltre millecinquecento persone ad abbandonare le proprie abitazioni in tutta fretta. La terra ha iniziato a cedere con una forza inarrestabile, trascinando con sé non solo detriti e asfalto, ma anche i sogni e i sacrifici di intere generazioni che avevano costruito la propria esistenza su quel costone. La testimonianza di chi ha vissuto in prima persona l’istante esatto del distacco offre un quadro agghiacciante della velocità con cui la normalità può trasformarsi in tragedia, lasciando dietro di sé una scia di polvere e disperazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto: il racconto di uno degli sfollati di NiscemiLia Iacone è una dei 1.500 sfollati dopo la frana di Niscemi, in Sicilia, e a Fanpage.it racconta i tragici momenti della fuga al buio, il belvedere che crolla sotto i suoi occhi: Verremo dimenticati ... fanpage.it

Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto: il racconto choc di una sfollata dopo la frana di NiscemiIl dramma che sta colpendo la comunità di Niscemi in queste ore rappresenta una delle pagine più buie della storia recente del territorio siciliano. Il comune ... thesocialpost.it

Quello che sta succedendo a Niscemi è terribile Sono sconvolta dalle immagini che ho visto e anche se conta poco voglio mandare un abbraccio immenso a tutti quelli che stanno vivendo questa grande tragedia… Vi sono vicina con il cuore Foto we - facebook.com facebook