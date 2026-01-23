Valentino | il funerale a Roma riunisce le star di Hollywood da Anne Hathaway a Elizabeth Hurley

Le esequie di Valentino, il noto stilista italiano, si sono tenute questa mattina a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, tra cui star di Hollywood come Anne Hathaway ed Elizabeth Hurley. Un momento di commiato per un artista che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda e dello spettacolo internazionale.

Si sono svolte in mattinata le esequie del celebre stilista italiano, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato anche dal cinema internazionale. Sono molte le celebrità che oggi si sono radunate a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, per partecipare al funerale dell'amato stilista Valentino Garavani, morto qualche giorno fa nella sua residenza romana a 93 anni. Iconico magnate della moda, Valentino è stato uno dei più influenti stilisti nostrani e come per altri suoi colleghi come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, ha saputo catturare l'attenzione delle più importanti celebrità del mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Nella solenne cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si sono tenuti a Roma i funerali di Valentino Garavani, grande stilista e icona mondiale dell'alta moda italiana.

Il mondo della moda e del cinema, da Anna Wintour a Donatella Versace, Tom Ford, Anna Hathaway, visibilmente commossa, si è riunito per dare l'ultimo saluto al suo Imperatore.

