Al Grande Fratello VIP si piange la scomparsa di Annalisa Petrini, morta domenica 15 marzo 2026. Era il capo redattore del programma da oltre vent’anni e viene ricordata come una figura fondamentale dietro le quinte. La sua morte avviene a meno di 48 ore dall’inizio della nuova edizione del reality. La produzione ha annunciato il lutto e omaggiato la memoria di Petrini.

Il Grande Fratello saluta e omaggia Annalisa Petrini, morta domenica 15 marzo 2026. Capo redattore del programma da più di vent’anni, è stata indicata come uno dei “segreti” del successo del reality e la sua scomparsa arriva a meno di 48 ore dal via della nuova edizione. Inoltre, il ricordo di Annalisa Petrini ha unito in poche ore tanti ex “vipponi” e gieffini, che sui social hanno condiviso messaggi di dolore e gratitudine, riportando al centro il lavoro invisibile ma decisivo di chi ha costruito il programma dietro le quinte. Chi sarebbe il ragazzo con cui è stata Lucia Ilardo prima del GF VIP La scomparsa di Annalisa Petrini. La morte di Annalisa Petrini, avvenuta domenica 15 marzo 2026, ha colpito il mondo del Grande Fratello in un momento delicatissimo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grave lutto al Grande Fratello VIP, muore Annalisa Petrini: chi era

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