Auto elettriche con scambio batterie | Catl sta creando uno standard

Da oggi, le auto elettriche con scambio batterie potrebbero diventare più comuni. Catl, il leader mondiale nel settore delle batterie, ha annunciato di aver creato quattro pacchi batteria standard. Questi pacchi sono compatibili con dieci modelli diversi di veicoli elettrici, facilitando lo scambio e la sostituzione della batteria. Ora, le aziende e i clienti hanno un nuovo punto di riferimento per le auto con batterie intercambiabili.

Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna: è quello che ha pensato la cinese Catl, già primo produttore al mondo di batterie per veicoli elettrici, che si è scontrata in passato con lo scoglio della scarsa adesione delle case automobilistiche all'idea di creare auto elettriche con batterie intercambiabili. La soluzione, secondo Catl, consiste nel passare da una batteria intercambiabile per ogni modello di auto, o al massimo per ogni produttore, a un solo modello di batteria per più auto diverse. Il produttore di batterie, quindi, mette in atto l'economia di scala che il produttore di auto non riesce, o non vuole, raggiungere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni quattro procedimenti nei confronti di importanti produttori di auto elettriche, tra cui Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen.

BYD ha annunciato un incremento della garanzia sulle sue batterie Blade, ora valida per otto anni o 250.

