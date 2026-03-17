Ali Larijani, noto come figura di rilievo nel settore della sicurezza a Teheran, è al centro di un'attenzione crescente. Le Forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto operazioni durante la notte, con risultati che potrebbero avere un impatto sulle attività militari e le missioni delle IDF. Queste azioni sono state segnalate come significative in termini di eliminazioni.

I media israeliani riferiscono di un attacco mirato contro il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Non è chiaro se sia stato ucciso o ferito. Figura chiave del sistema iraniano, è tra gli uomini più influenti nella gestione della guerra Le Forze di difesa israeliane sostengono che durante la notte sarebbero stati registrati “risultati significativi in termini di eliminazioni, che potrebbero influire sui risultati della campagna e sulle missioni delle Idf". Obiettivo dei raid israeliani potrebbe essere proprio lui, Ali Larijani, capo della sicurezza iraniana. Al momento non è chiaro se Larijani sia rimasto ucciso o ferito ma appare ormai chiaro come il segretario del Supremo Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano sarebbe stato bersaglio di un attacco notturno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Ali Larijani, il regista della sicurezza di Teheran nel mirino di Israele

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