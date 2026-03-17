Raid di Israele su Teheran Katz | Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitare Soleimani
Un raid di Israele su Teheran ha causato la morte di figure chiave della difesa, inclusi il responsabile della difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani, secondo quanto dichiarato da Katz. Nel frattempo, Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi. L'Onu ha espresso preoccupazione riguardo alle azioni di Israele nella regione.
Teheran: Hormuz bloccato per impedire i rifornimenti alle basi Usa. L'Onu su Israele: «In Cisgiordania rischio pulizia etnica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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