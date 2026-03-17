Raid di Israele su Teheran Katz | Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitare Soleimani

Un raid di Israele su Teheran ha causato la morte di figure chiave della difesa, inclusi il responsabile della difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani, secondo quanto dichiarato da Katz. Nel frattempo, Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi. L'Onu ha espresso preoccupazione riguardo alle azioni di Israele nella regione.