L'universo di Sex and the City si è concluso definitivamente o almeno temporaneamente, secondo quanto annunciato. A confermarlo è stato Michael Patrick King, il creatore e autore di lunga data della serie, che ha comunicato che il progetto è terminato. La decisione riguarda la fine dello show, senza ulteriori dettagli su eventuali riprese o revival futuri.

È stato lo stesso Michael Patrick King, autore storico dello show, a mettere la parola fine sull'eventuale sviluppo di altri capitoli dopo la conclusione del sequel And Just Like That Sex and the City aveva già abituato il suo pubblico agli addii, ma è trionfalmente tornata a distanza di anni grazie al revival And Just Like That. Tuttavia, sembra che adesso il commiato sarà definitivo, almeno per un po' di tempo. A confermarlo è stato Michael Patrick King, autore storico dello show, per cui questo finale sembra sarà proprio definitivo. Sex and the City, l'autore chiude la porta a nuovi episodi Parlando con Collider durante la promozione della terza stagione di The Comeback, King ha chiarito che, almeno dal suo punto di vista, ha esaurito ciò che voleva raccontare sia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'universo di Sex and the City si è chiuso per sempre (o almeno per ora)

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