Sex and the City la frattura definitiva | perché Chris Noth ha chiuso con Sarah Jessica Parker

Recentemente, è emersa nuovamente la questione della fine della collaborazione tra Chris Noth e Sarah Jessica Parker, protagonisti di Sex and the City. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando una frattura ormai consolidata tra i due attori. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di questa rottura e le conseguenze per i protagonisti della celebre serie televisiva.

Negli ultimi giorni è tornato al centro dell’attenzione il rapporto ormai spezzato tra Chris Noth e Sarah Jessica Parker, storici volti di Sex and the City. A riaccendere il dibattito è stata un’anticipazione di un’intervista in cui l’attore, interprete di Mr. Big, racconta per la prima volta in modo diretto perché la loro amicizia si è conclusa dopo le accuse di violenza sessuale emerse nel 2021. Nell’episodio del programma Really Famous with Kara Mayer Robinson, che sarà trasmesso negli USA il 26 gennaio, Noth spiega di non avere più alcun rapporto con la collega. “ Non siamo amici, credo sia abbastanza evidente ”, afferma, collegando la rottura alla presa di posizione pubblica di Parker dopo le accuse che lo hanno travolto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Sex and the City, Chris Noth: "Ecco perché io e Sarah Jessica Parker non siamo più amici"Chris Noth ha recentemente condiviso chiarimenti sul suo rapporto con Sarah Jessica Parker, attrice nota per aver interpretato Carrie Bradshaw in

Chris Noth è tornato a parlare della fine dell'amicizia con Sarah Jessica Parker: «È stato doloroso e ha davvero influenzato tutto»Chris Noth ha recentemente commentato la fine della sua amicizia con Sarah Jessica Parker, descrivendola come un’esperienza dolorosa che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e carriera.

