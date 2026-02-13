C’è una scena di Sex and the City che, a distanza di anni, continua a tornare come una spiegazione pronta all’uso delle delusioni sentimentali: la cosiddetta “teoria del taxi”. La psicologa Laura Bianchi spiega che questa metafora, usata nel celebre serial, riflette bene come si superano le rotture e quando si è pronti per una nuova relazione, evitando di riempire il vuoto con scelte affrettate.

C'è una scena di Sex and the City che, a distanza di anni, continua a tornare come una spiegazione pronta all'uso delle delusioni sentimentali: la cosiddetta "teoria del taxi". Secondo questa metafora, le persone sarebbero come taxi che girano a vuoto finché, a un certo punto, si accende la "luce": quando sono pronte a impegnarsi davvero, lo fanno con chi capita in quel momento, non necessariamente con chi hanno amato di più o più a lungo. Una narrazione semplice, quasi consolatoria, che oggi circola tra social e articoli di lifestyle per spiegare un'esperienza comune e dolorosa: quella di vedere un ex partner, con cui una relazione non è mai "decollata", costruire rapidamente una nuova storia stabile.

© Ilfattoquotidiano.it - La “Teoria dei taxi” di “Sex and the City” e la verità sull’amore, come si supera una relazione finita e quando si è davvero pronti per una nuova storia? I consigli della psicologa

Quando una coppia si lascia, spesso si pensa che il dolore passi in fretta, ma non sempre è così.

