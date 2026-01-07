Muore a 33 anni dopo il parto | oggi l' ultimo saluto a Libera
Oggi si rende omaggio a Libera Icario, giovane madre di 33 anni di Pompei, scomparsa prematuramente dopo il parto. La sua perdita, avvenuta il 2 gennaio, ha lasciato le comunità di Pompei e Scafati in lutto. Un momento di raccoglimento per ricordare una vita interrotta troppo presto, in un contesto di dolore condiviso da tutti coloro che la conoscevano.
Dolore per le due comunità cittadine di Pompei e Scafati che piangono la prematura scomparsa della 33enne Libera Icario, la giovane madre di Pompei che lo scorso 2 gennaio, subito dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, è stata colpita da un destino crudele.Dopo una gravidanza senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Morta a 33 anni dopo il parto, i funerali di Libera: "Non ti dimenticheremo mai"
Leggi anche: Tragedia dopo il parto: muore a 33 anni una giovane madre
Donna di 33 anni muore tre giorni dopo il parto: tragedia nel Salernitano; Pompei, muore dopo il parto: salva la sua bambina. Ok al prelievo degli organi della neomamma 33enne; Nocera Inferiore, emorragia dopo il parto: muore mamma di 33 anni; Neomamma muore a 33 anni dopo il parto cesareo: abbraccia la figlioletta, poi i mal di testa e i disturbi alla vista.
Tragedia post-parto a Scafati: Libera muore a 33 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina - Profondo dolore a Scafati per la scomparsa di Libera Icario, 33enne originaria di Pompei, morta lunedì dopo aver dato alla luce la sua bambina. ilvescovado.it
Muore a 33 anni dopo il parto: oggi l'ultimo saluto a Libera - Dolore per le due comunità cittadine di Pompei e Scafati che piangono la prematura scomparsa della 33enne Libera Icario, la giovane madre di Pompei che lo scorso 2 gennaio, subito dopo aver dato alla ... napolitoday.it
Libera Icario muore dopo il parto: salva la sua bambina - Non ce l'ha fatta la neomamma 33enne di Pompei, Libera Icario, colpita da emorragia cerebrale dopo aver messo al mondo la sua bambina. ilmattino.it
#Marcianise- Tragedia all' alba, ragazzo di 18 anni muore dopo lo schianto in A1 #Cronaca #Incidente #Ragazzo #Svincolo #Schianto #Alba #NanoTV - facebook.com facebook
Il #7gennaio 1994 muore a 52 anni #VittorioMezzogiorno. Napoletano, attore padre di Giovanna. Inizi a teatro con Carlo Giuffrè e la Masiero, poi in TV con Le avventure di Laura Storm e La Piovra 5 e 6. Al cinema è stato protagonista in Il giocatolo con Manfre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.