A San Salvo l' ultimo saluto a Giuseppe Panichelli morto a vent' anni nell' incidente contro il bus

A San Salvo, si tengono i funerali di Giuseppe Panichelli, il ragazzo di 20 anni morto in un incidente stradale causato da una collisione tra la sua auto e un pullman in contrada Piana Sant’Angelo. La tragedia si è verificata ieri mattina, quando l’auto di Giuseppe si è scontrata con il bus, provocando la morte immediata del giovane. La comunità si raduna per dare l'ultimo saluto, mentre le autorità indagano sulle cause dello scontro.

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domenica 15 febbraio Fissato l'ultimo saluto a Giuseppe Panichelli, il giovane automobilista che ha perso la vita a San Salvo in un incidente stradale in contrada Piana Sant'Angelo, che ha coinvolto la sua auto e un pullman. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe. La procura di Vasto ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti, ma non è stata disposta l'autopsia.

San Salvo piange la scomparsa di Giuseppe Panichelli, un ragazzo di appena 20 anni, morto in un incidente stradale sabato 13 febbraio 2026.

San Salvo si ferma in lutto dopo la tragica morte di Giuseppe Panichelli, un giovane di 24 anni rimasto vittima di un incidente stradale questa mattina.

