In un procedimento legale contro la produzione di un musical, si scopre che la showgirl scomparsa nel 2021 era diventata legalmente madre di Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo manager e segretario. La causa ha portato alla luce questa informazione, finora rimasta nascosta, riguardante il rapporto tra la cantante e il suo erede. La scoperta viene fatta attraverso i faldoni di una causa legale.

Carràmba che sorpresa, Raffaella Carrà aveva un figlio segreto. La showgirl più amata dagli italiani (soprattutto dai boomer) l’aveva adottato, ne aveva protetto l’identità e prima di morire (a 78 anni nel 2021) l’aveva nominato «erede legittimo del patrimonio, oltre che dei diritti d’immagine e d’autore di tutte le sue opere». Si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, 62 anni, per lungo tempo segretario personale e manager dell’artista, una delle persone a lei più vicine nei chiaroscuri della vita. Pelloni Bulzoni, ferrarese di nascita ma romano da sempre, titolare della società di produzioni musicali Arcoiris, attraverso il legale Barbara... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ultimo numero di Raffaella Carrà: il figlio adottivo (ed erede) segreto

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