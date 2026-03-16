Raffaella Carrà spunta un figlio adottivo segreto | è l’unico erede dell’artista

Da feedpress.me 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati rivelati nuovi dettagli sull’eredità di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni. Si parla di un figlio adottivo segreto che, secondo le informazioni diffuse, sarebbe l’unico erede dell’artista. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulla sua identità o sul rapporto con la cantante.

Emergono nuovi dettagli sull’eredità di Raffaella Carrà, la celebre artista italiana scomparsa il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal sito del Corriere della Sera, la cantante e showgirl avrebbe avuto un figlio adottivo rimasto finora lontano dai riflettori: si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, che risulterebbe anche l’unico erede legittimo del suo patrimonio e dei diritti legati alla sua immagine e alle sue opere. Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dirige la casa editrice musicale Arcoiris Edizioni Musicali. Per anni è stato segretario personale e manager della Carrà, diventando una delle persone più vicine all’artista, insieme a un ristretto gruppo di collaboratori e amici fidati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario»

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