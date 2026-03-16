Sono stati rivelati nuovi dettagli sull’eredità di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni. Si parla di un figlio adottivo segreto che, secondo le informazioni diffuse, sarebbe l’unico erede dell’artista. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulla sua identità o sul rapporto con la cantante.

Emergono nuovi dettagli sull’eredità di Raffaella Carrà, la celebre artista italiana scomparsa il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal sito del Corriere della Sera, la cantante e showgirl avrebbe avuto un figlio adottivo rimasto finora lontano dai riflettori: si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, che risulterebbe anche l’unico erede legittimo del suo patrimonio e dei diritti legati alla sua immagine e alle sue opere. Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dirige la casa editrice musicale Arcoiris Edizioni Musicali. Per anni è stato segretario personale e manager della Carrà, diventando una delle persone più vicine all’artista, insieme a un ristretto gruppo di collaboratori e amici fidati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: è l’unico erede dell’artista

Articoli correlati

Raffaella Carrà, spunta il “figlio adottivo segreto”: sarebbe l’unico erede del patrimonio dell’artistaChi è il presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà Un colpo di scena che riaccende i riflettori sull’eredità di una delle icone più amate dello...

Leggi anche: Raffaella Carrà, spunta un «figlio adottivo segreto»: chi è l’unico erede legittimo della cantante

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario»

Contenuti utili per approfondire Raffaella Carrà

Temi più discussi: Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. È Gian Luca Bulzoni, suo segretario. Ora è anche unico erede. La Fondazione:...; Raffaella Carrà, il figlio adottivo e l'eredità da 300 milioni: le case a Roma e sull'Argentario, il rifugio a Montalcino. Il patrimonio; Annalisa: Le mie hit? Apparenti canzonette che nascondono un ragionamento. Bocca di Rosa mi sconvolse, da lì ho capito il potere della...; Roger Federer miliardario, lo svizzero è il secondo tennista nella storia a riuscirci: ecco chi è stato il primo e come ha fatto.

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo: l’ex manager Gian Luca Pelloni BulzoniGian Luca Pelloni Bulzoni figlio adottivo di Raffaella Carrà e suo unico erede. La notizia è stata data dal Corriere della Sera che richiama il testo di una ... lapresse.it

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: chi è l’uomo diventato l’unico erede della regina della tvDalle carte del Tribunale di Roma emerge un dettaglio rimasto finora sconosciuto della vita privata di Raffaella Carrà: l’artista avrebbe adottato il suo storico collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzon ... panorama.it

Raffaella Carrà, il figlio adottivo e l'eredità da 300 milioni: le case a Roma e sull'Argentario, il rifugio a Montalcino. Il patrimonio x.com

Oggi una notizia che riguarda Raffaella Carrà - facebook.com facebook