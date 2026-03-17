Una delegazione di Sinistra Italiana, composta da eurodeputati e membri del duo Lucano-Salis, è partita oggi per Cuba. La visita viene definita un gesto simbolico contro l'imperialismo. La partenza segna l'inizio di un viaggio ufficiale che coinvolge rappresentanti politici italiani nel paese caraibico. Non sono stati comunicati dettagli su incontri o programmi specifici durante la missione.

"In questo momento drammatico per il paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di embargo commerciale, finanziario ed economiche imposte sull'isola dal governo degli Stati Uniti da decenni, abbiamo deciso di aderire alla missione di solidarietà internazionale 'Nuestra America' e di farci promotori del convoglio europeo per portare a Cuba aiuti umanitari”, le parole di Giorgia, attivista dell'associazione AICEC (Agenzia interscambio culturale ed economico con Cuba), all'esterno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, da dove parte, con scalo tecnico a Milano,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima trovata del duo Lucano-Salis: volano a Cuba. “Gesto simbolico contro l'imperialismo”

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