Salis e Lucano sulla nuova Flotilla | in missione a Cuba per sfidare Trump

Salis e Lucano sono partiti per Cuba con una nuova Flotilla, una missione umanitaria che coinvolge alcuni rappresentanti del campo largo. Dopo l’esperienza della Global Sumud Flotilla a Gaza, questa volta l’obiettivo è portare aiuti e solidarietà sull’isola caraibica. La nave è partita con l’intento di sfidare le politiche di Trump e portare avanti la loro iniziativa.

Una missione umanitaria che vedrà coinvolti nuovamente alcuni esponenti del campo largo. Dopo l'esperienza della Global sumud flotilla a Gaza adesso è il turno di Cuba. "Nuestra América Convoy" è il nome di una mobilitazione internazionale coordinata da alcuni movimenti sociali che ha l'obiettivo di rompere l'embargo imposto dagli Stati Uniti nei confronti dell'isola caraibica. La missione vuole raggiungere L'Avana, capitale di Cuba, via terra, mare e aria nella giornata di sabato 21 marzo.