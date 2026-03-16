Donald Trump ha dichiarato di voler formare una coalizione militare più vasta per intervenire nello Stretto di Hormuz, sottolineando che senza supporto internazionale, il futuro della regione potrebbe essere molto difficile. La sua proposta mira a coinvolgere più paesi possibili in un'operazione militare, senza specificare quali azioni intende intraprendere o quali siano i paesi interessati. La questione riguarda principalmente le tensioni nella zona strategica del Golfo Persico.

Donald Trump vuole mettere insieme una coalizione militare più ampia possibile per riaprire lo Stretto di Hormuz. Nella nottata italiana ha fatto recapitare il messaggio al suo rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Mike Waltz, che ha chiarito: “Esigiamo supporto militare nello Stretto”. Poi, ignorato da tutti gli alleati mondiali, si è esposto in prima persona arrivando a minacciare la Nato di “un futuro molto negativo” se non contribuirà alla difesa dei cargo in transito per le acque di fronte alle coste iraniane. “Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio perché è il loro territorio, è da lì che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump vuole trascinare la Nato in guerra: “Se non ci supporta nello Stretto di Hormuz avrà un futuro molto negativo”

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