Ad Affari Tuoi il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro | alla fine festeggia a metà

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 2 gennaio, Orazio dalla Campania affronta la scelta tra diverse somme di denaro. Dopo aver deciso di rifiutare un'offerta di 120mila euro, la sua partita si conclude con un risultato inaspettato, tra 75mila e 300mila euro. Ecco come si è svolta la sua esperienza e quale decisione ha preso alla fine.

