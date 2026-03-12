Cinema nuovo bando Final Cut in Venice | contributi per la post-produzione di film di qualità

Da ildenaro.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto il bando della 14ª edizione di “Final Cut in Venice” sul sito della Biennale di Venezia. La manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 settembre durante il Venice Production Bridge, nel quadro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà dal 2 al 12 settembre. Il concorso prevede contributi destinati alla post-produzione di film di qualità.

E’ aperto sul  sito web della Biennale di Venezia  www.labiennale.org, il bando della  14a edizione Final Cut in Venice, che avrà luogo  dal   6 all’8 settembre  nell’ambito del  Venice Production Bridge  della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2-12 settembre). Il Venice Production Bridge è cofinanziato dal  Media Fund della Commissione Ue. Dal 2013, Final Cut in Venice offre un supporto per il  completamento di film di qualità  provenienti dall’ Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen,  affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti. I materiali devono essere inviati  entro il 9 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Venom, il nuovo film d'animazione si farà coi registi di Final Destination e Tom HardySony sviluppa il primo film animato dedicato a Venom, affidandolo a Zach Lipovsky e Adam B.

Scream 7, la scena post-credits del nuovo film spiegata beneOrmai siamo molto abituati alle rituali scene inserite nei titoli di coda di un film e anche l'ultimo capitolo del franchise horror non fa eccezione.

Una raccolta di contenuti su Cinema nuovo bando Final Cut in Venice...

Discussioni sull' argomento Biennale Cinema 2026 | Final Cut in Venice: aperto il bando della 14a edizione; The Boys 5, lo scontro decisivo è alle porte: il trailer ufficiale e quando esce la stagione finale su Prime Video; Biennale Cinema 2026 | Classici fuori Mostra: Ukigumo (Nuvole fluttuanti, 1955) di Mikio Naruse.

Biennale Cinema, al via bando per Final Cut in VeniceApre oggi sul sito web della Biennale di Venezia (labiennale.org) il bando della 13/a edizione di Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre nell'ambito del Venice Production ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.