Cinema nuovo bando Final Cut in Venice | contributi per la post-produzione di film di qualità

E’ aperto sul sito web della Biennale di Venezia www.labiennale.org, il bando della 14a edizione Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 6 all’8 settembre nell’ambito del Venice Production Bridge della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2-12 settembre). Il Venice Production Bridge è cofinanziato dal Media Fund della Commissione Ue. Dal 2013, Final Cut in Venice offre un supporto per il completamento di film di qualità provenienti dall’ Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen, affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti. I materiali devono essere inviati entro il 9 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Biennale Cinema, al via bando per Final Cut in VeniceApre oggi sul sito web della Biennale di Venezia (labiennale.org) il bando della 13/a edizione di Final Cut in Venice, che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre nell'ambito del Venice Production ... ansa.it

