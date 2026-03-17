Lucia Ilardo prima del Grande Fratello Vip svela | Sono pronta a lasciarmi andare emotivamente

Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere pronta a lasciarsi andare emotivamente prima di entrare nella Casa. Questa sera, la gieffina farà il suo ingresso nel reality show, esprimendo entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva e sperando di farsi conoscere meglio dal pubblico. La sua presenza nel programma cattura l’attenzione degli spettatori.

Al Grande Fratello Vip Lucia Ilardo ritroverà l’amore? La gieffina è pronta a voltare pagina. Lucia Ilardo stasera approderà al Grande Fratello Vip ed è entusiasta di vivere questo nuovo percorso televisivo dove spera di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Lucia Ilardo (Screen Ig @grandefratellotv) Intervista da SuperGuidaTv, prima di varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia, ha svelato: “ Ho deciso di partecipare al Grande Fratello soprattutto per farmi conoscere. In passato ho già partecipato a un reality ma prevedeva un percorso di coppia. Questa volta, invece, vorrei dare alle persone la possibilità di conoscermi davvero, al di là della coppia”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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