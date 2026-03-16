Lucia Ilardo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, annuncia che prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha dichiarato di non credere ancora a quanto accaduto, sottolineando che tutto si è svolto senza l’intervento di agenti. La sua presenza in tv si prepara a diventare un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island Lucia Ilardo è pronta ad affrontare una nuova esperienza televisiva, infatti parteciperà al Grande Fratello Vip. Entrerà domani sera nella casa più spiata dagli italiani e l'emozione che sta provando è tantissima, infatti non vede l'ora di iniziare questo nuovo percorso. Dopo il reality delle tentazioni è stata alquanto chiacchierata e avrà modo di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram Lucia Ilardo ha detto che a poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ancora non riesce a crederci. L'ex volto di Temptation Island sta per varcare la porta rossa del Grande Fratello e ancora si chiede se stia succedendo davvero a lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo prima del Grande Fratello Vip svela: “Ancora non ci credo, è successo tutto senza agenti”

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