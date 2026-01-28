Ricavi in calo per Dr Martens ma punta tutto al 2026

La nota azienda di scarpe Dr. Martens ha annunciato di aver fatto “buoni progressi” nel terzo trimestre, anche se i ricavi sono calati del 3% nelle ultime settimane del 2025. La compagnia punta a recuperare e a tornare in crescita entro il 2026.

L'azienda di scarpe Dr. Martens, pubblicando un aggiornamento sul terzo trimestre, sostiene di star facendo "buoni progressi", nonostante il calo del 3% registrato nelle ultime settimane del 2025. Infatti, ha ricordato la sua strategia orientata al consumatore e di essere ancora sulla buona strada "per una crescita significativa degli utili" nel prossimo anno 2026. Dr. Martens registra un calo del 3% (ma le previsioni sono ottimiste). Come riportato dalla stessa azienda, nelle 13 settimane fino a fine dicembre la performance dei ricavi riflette la situazione attuale. Si è parlato di "difficile contesto dei consumi.

