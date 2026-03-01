Intelligenza artificiale la userà anche il Comune di Bologna Ecco come e perché

Il Comune di Bologna ha annunciato che utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale per migliorare alcuni servizi pubblici. La decisione riguarda specifici progetti in fase di sviluppo e mira a rendere più efficienti le procedure amministrative. L'adozione di queste tecnologie coinvolge diverse aree dell’amministrazione comunale, senza indicare ancora le modalità dettagliate o i tempi di attuazione.

Bologna, 1 marzo 2026 – L’intelligenza artificiale ormai è dappertutto. Nelle industrie, nelle mani dei governi, nelle tasche dei cittadini grazie allo smartphone. E ora arriva anche Palazzo d’Accursio: il Comune avvia ufficialmente l’uso dell’IA nella redazione degli atti amministrativi e in ogni delibera o determina redatta con il supporto della tecnologia sarà inserita una specifica dicitura che informi i cittadini. Intelligenza artificiale usata per gli atti amministrativi L’Amministrazione compie così "un passo decisivo nel suo percorso di trasformazione digitale, integrando ufficialmente strumenti di intelligenza artificiale nei propri processi amministrativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

