il 18 marzo nasce la fondazione domenico caliendo

Il 18 marzo viene ufficialmente costituita la Fondazione Domenico Caliendo, nata a seguito della raccolta fondi promossa dal Comitato omonimo. L’obiettivo principale è fornire assistenza completa alle persone che ritengono di essere state vittime di malasanità. La fondazione si aggiunge così alle iniziative di supporto e tutela nel settore sanitario.

Dopo la raccolta fondi promossa dal Comitato omonimo, con l'atto costitutivo nascerà ufficialmente la Fondazione con l'obiettivo di offrire supporto omnicomprensivo alle presunte vittime di malasanità. NAPOLI - Dopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L'appuntamento, aperto alla stampa e agli operatori televisivi, è per il 18 marzo alle ore 18.00 in Via dei Mille 16, dove davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro si costituirà legalmente la Fondazione. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi. 🔗 Leggi su 2anews.it

La Fondazione Domenico Caliendo annuncia con orgoglio il gemellaggio con il Prof. Pulcini, cardiologo di Un cuore per tutti e tutti per un cuore e consigliere dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma.

