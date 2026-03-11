Napoli nasce la Fondazione per Domenico | Vicinanza senza precedenti

A Napoli è stata annunciata la creazione di una fondazione dedicata a Domenico Caliendo, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi dopo complicazioni legate a un trapianto di cuore. La fondazione mira a mantenere viva la memoria del piccolo e a sostenere iniziative in suo ricordo. La notizia è stata diffusa pochi giorni dopo il saluto ufficiale a Domenico, avvenuto in Italia.

Pochi giorni fa l'Italia dava l'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo complicazioni dovute a un trapianto di cuore danneggiato che ancora oggi è oggetto di indagine. Poche ore dopo l'accaduto, la madre del bimbo aveva espresso il desiderio di istituire una Fondazione a nome del figlio, chiedendo inoltre aiuto alle Forze dell'Ordine per prevenire e contrastare potenziali truffe. Quel desiderio diventerà realtà. Il prossimo 18 marzo, infatti, nascerà la Fondazione Domenico Caliendo, che si costituirà legalmente nello studio del notaio Roberto Dante Cogliando alla presenza dei genitori del bimbo e degli altri componenti del Comitato promotore della raccolta fondi.