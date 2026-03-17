Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Lomazzo dopo aver violato più volte i divieti di avvicinamento e allontanamento dalla ex compagna. Nel corso delle stesse ore, si è presentato nuovamente presso l’abitazione della donna e le ha inviato immagini di una bomba a mano artigianale, minacciandola.

Lomazzo (Como), 17 marzo 2026 – Nel giro di poche ore, ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, si è ripresentato dalla ex compagna e l'ha minacciata inviando immagini di una bomba a mano artigianale. I carabinieri della stazione di Lomazzo, hanno arrestato ieri un uomo di 39 anni di Cermenate, già indagato per maltrattamenti e stalking nei confronti di una donna di 49 anni. Misura cautelare violata. Il 39enne ora è finito in carcere con l'ulteriore accusa di detenzione di ordigno esplosivo. Nei giorni scorsi era stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal Tribunale di Como, che poche ore dopo la notifica, ha puntualmente violato, presentandosi nuovamente davanti alla donna: ma questa volta, oltre ai numerosi messaggi dal contenuto esplicitamente minatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lomazzo, minaccia la ex con le foto di una bomba a mano: 39enne arrestato

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