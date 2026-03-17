Un uomo di 39 anni residente in provincia di Como è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la sua ex compagna mostrando una bomba a mano e dichiarando di volerla usare contro di lei. L’intervento degli artificieri è stato necessario per gestire la situazione e garantire la sicurezza. L’arresto è stato eseguito in seguito a denunce di atti persecutori e intimidazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Atti persecutori e intimidazioni dopo la fine della relazione. Un uomo di 39 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato la sua ex compagna mostrando una bomba a mano e dichiarando di volerla usare contro di lei. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Lomazzo, l’uomo non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a perseguitare la donna, arrivando anche a violare i provvedimenti restrittivi già imposti nei suoi confronti. Messaggi minatori e l’allarme della vittima. La situazione è precipitata quando l’indagato ha inviato alla donna le immagini di un ordigno, facendo scattare immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Minaccia l’ex con una bomba a mano, intervengono gli artificieri: arrestato un uomo nel Comasco

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