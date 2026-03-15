Tensione a Salsomaggiore | 39enne minaccia strage in caserma arrestato dai Carabinieri

Nella notte del 14 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme sono intervenuti a causa di una minaccia di strage da parte di un uomo di 39 anni. L’uomo ha rivolto minacce presso la caserma, provocando una situazione di forte tensione. Dopo aver ricevuto la segnalazione, le forze dell’ordine sono arrivati sul posto e hanno arrestato il soggetto.

Grazie alla pronta reazione dei militari, l’uomo è stato bloccato senza feriti dopo aver tentato di irrompere nella caserma minacciando una strage. Ora è accusato di violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale Ore di grande tensione nella notte del 14 marzo per i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme. Un 39enne originario dell’Est Europa, con precedenti di polizia, è stato arrestato dopo aver minacciato di compiere una strage all’interno della caserma e aver tentato di forzare il perimetro della struttura. Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 01:29 quando la Centrale Operativa ha ricevuto la telefonata di un uomo in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata... Sorpreso a passeggiare vicino alla caserma ma è ai domiciliari: 65enne arrestato dai carabinieriI carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato oggi, 16 febbraio 2026, un uomo di 65 anni del posto, già sottoposto agli arresti...