Egitto antico | la TAC svela segreti su mummie e rituali grazie a ricerca italo-universitaria

L’Università di Torino e Affidea Cdc hanno unito le forze per studiare antiche mummie egizie con la TAC. La ricerca ha portato alla luce dettagli mai visti prima, aprendo nuove strade per capire i rituali e le pratiche mediche degli antichi egizi. Ora, grazie a questa tecnologia, gli studiosi possono analizzare i reperti senza danneggiarli, svelando segreti nascosti da millenni.

Un’inedita collaborazione tra l’Università di Torino e Affidea Cdc ha dato vita a un progetto di ricerca innovativo che applica la tomografia computerizzata allo studio di reperti bioarcheologici dell’antico Egitto, offrendo nuove prospettive sulla storia, la medicina e la conservazione del patrimonio culturale. L’iniziativa, avviata nel gennaio 2025, coinvolge bioantropologi, bioarcheologi, egittologi, medici e professionisti museali, e si concentra sull’analisi di reperti provenienti dalle missioni archeologiche italiane in Egitto tra il 1902 e il 1930. L’unione di competenze diverse rappresenta la chiave di volta di questo progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

